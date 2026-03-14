El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia el final de la jornada. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que oscilará entre el 90% y el 93%, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual.
A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% en el periodo de la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, se prevé la caída de aproximadamente 0.2 mm de agua, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un ligero chubasco, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia será escasa, pero suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán ligeras, es probable que se mantenga la misma tónica de nubes densas. La puesta de sol está programada para las 19:39, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo de luces tenue, aunque la visibilidad se verá afectada por la nubosidad persistente.
En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones meteorológicas cambiantes. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada para mantenerse cómodo durante todo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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