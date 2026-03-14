El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas durante la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur a una velocidad moderada, con rachas que podrían alcanzar hasta 14 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A partir de la tarde, el viento podría cambiar ligeramente a dirección sureste, manteniendo su intensidad.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con algunas horas de nubosidad variable. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que significa que las condiciones climáticas, aunque húmedas, no serán severas.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. A medida que se acerque la tarde, es posible que las lluvias cesen, pero el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera grisácea que caracterizará el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.