El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.5 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en torno a los 12 grados al inicio, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más avanzadas de la tarde. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 88% y el 91%, generará una sensación térmica más fría de lo habitual. Los habitantes de Valga deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para llevar ropa adecuada que les proteja del frío y la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos en los que la nubosidad será más densa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 19:38, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo de nubes que, aunque no será despejado, podría tener matices interesantes.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un día para disfrutar de actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.