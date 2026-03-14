El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, especialmente entre las 03:00 y las 07:00, donde se espera una lluvia ligera de aproximadamente 0.2 mm. Posteriormente, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el noroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la madrugada y la mañana, alcanzando hasta 26 km/h. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se aventuren al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el inicio de una noche que se espera sea tranquila, aunque con la posibilidad de que persistan algunas nubes.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas con visibilidad reducida.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.