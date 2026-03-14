El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una acumulación estimada de 0.8 mm en el periodo 22 y 0.1 mm en el periodo 23. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, es probable que se produzcan chubascos ligeros que podrían sorprender a quienes no estén preparados. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Durante la mañana y la tarde, se registrarán ráfagas de viento que podrían llegar a los 27 km/h, lo que podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A medida que avance el día, el orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 19:38, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna, aunque la mayor parte de esta estará acompañada de cielos nublados. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés, donde se puede disfrutar de un ambiente acogedor mientras se espera que las condiciones climáticas mejoren.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será fresco y mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia ligera y vientos moderados. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, priorizando la comodidad y la protección contra las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.