El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Tomiño se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 06:00 y las 13:00, donde se espera que la lluvia sea más frecuente, con un 100% de probabilidad. Las cantidades de precipitación previstas son ligeras, con registros que podrían oscilar entre 0.1 y 0.3 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto, pero con menos posibilidades de precipitación.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 75%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las velocidades del viento que oscilarán entre 4 y 19 km/h, predominando del noroeste. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 19:40, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, pero sin indicios de tormentas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la mañana. Aunque las condiciones no son ideales para disfrutar del sol, la jornada se presenta como una oportunidad para disfrutar de la tranquilidad que ofrecen los días nublados. En resumen, un día fresco y húmedo en Tomiño, con la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un buen libro junto a una taza de café.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.