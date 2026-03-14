El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Se prevé una acumulación de aproximadamente 0.5 mm de lluvia en las horas de la tarde, con una ligera disminución a 0.1 mm hacia la noche. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten al menos algunas gotas a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos provenientes del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h en las horas de la mañana y aumentando a 22 km/h en la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 22-27 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén preparados.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y se les aconseja tomar precauciones para mantenerse abrigados y secos. La salida del sol se producirá a las 07:49 y se ocultará a las 19:39, marcando un día que, aunque gris, puede ser disfrutado con la debida preparación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.