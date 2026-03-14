El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso". Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, con algunas horas en las que se prevé que el cielo esté "Cubierto con lluvia escasa", especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm en varios periodos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque la cantidad de lluvia será escasa, es probable que se produzcan algunas lloviznas durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el tiempo se mantenga más seco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 74% y el 91% a lo largo del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves en la tarde y la noche.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lloviznas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.