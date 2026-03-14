El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura en la mañana se mantendrá alrededor de los 12 grados , descendiendo gradualmente a 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 90% en las horas finales del día. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día en el que la sensación de humedad será predominante, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.3 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque estas no serán intensas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 11 km/h desde el oeste en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será muy fuerte, su dirección y velocidad pueden contribuir a un ambiente más fresco.

A medida que avance el día, el sol se asomará brevemente en el horizonte, con el orto programado para las 07:49 y el ocaso a las 19:38. Sin embargo, la mayor parte del día estará dominada por un cielo cubierto, lo que limitará la exposición solar.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.