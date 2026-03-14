El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados. La humedad relativa será alta, rondando entre el 83% y el 95%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvia escasa. Las condiciones de viento y bruma también serán factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.