El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 9 grados . En las horas más cálidas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 9 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, descenderá a 8 grados. Esta ligera variación en la temperatura, combinada con un cielo cubierto, puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de 5 a 6 grados. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Silleda que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que hoy habrá lluvias, especialmente en las horas centrales del día. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 3 mm, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten al menos alguna lluvia a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h, y ráfagas que podrían llegar a 35 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se sugiere tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Los residentes deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y secos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.