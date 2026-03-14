El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente muy nuboso, que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un tiempo fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas y del 90% entre la tarde y la noche. Aunque la cantidad de lluvia no será significativa, con acumulaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que avance el día, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, ofreciendo breves momentos de sol, aunque la tendencia general seguirá siendo de un cielo cubierto. La puesta de sol está programada para las 19:40, momento en el que se espera que las nubes continúen dominando el horizonte.

En resumen, el día en Sanxenxo se presentará fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.