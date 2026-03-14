El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que invitan a prepararse para la posibilidad de lluvias ligeras. A lo largo de la jornada, la nubosidad será constante, con un cielo cubierto que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a 86% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo que se vistan en capas y lleven consigo un abrigo ligero.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.2 mm durante el día. La probabilidad de lluvia es del 100% en el periodo de la mañana, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, por lo que no deberían interferir significativamente con los planes al aire libre, aunque es aconsejable llevar un paraguas o un chubasquero.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 29 km/h. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en zonas expuestas. Por lo tanto, es recomendable buscar refugio en áreas más resguardadas si se planea estar al aire libre durante las horas más ventosas.

A medida que avance el día, el ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de una jornada que, aunque fresca y nublada, ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza de Sanxenxo en un ambiente tranquilo. Los amantes de la naturaleza y los paseos por la costa podrán disfrutar de un paisaje diferente, donde el cielo cubierto y la brisa marina crean una atmósfera única.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.