El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, pero la sensación de humedad persistente podría hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Salvaterra de Miño lleven paraguas o impermeables si planean salir, ya que las condiciones podrían ser incómodas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se espera que disminuyan a medida que avance la jornada. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio temporal, aunque la sensación de frío se verá acentuada por la humedad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día gris y húmedo, manteniendo precauciones ante las condiciones de visibilidad reducida.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.