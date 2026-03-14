El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían resultar en lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, con un pronóstico de lluvia ligera que podría comenzar a manifestarse en las horas de la tarde. Las precipitaciones son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y un incremento a 0.7 mm hacia la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 13 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 13 grados, que descenderá a 12 grados en la tarde y alcanzará los 11 grados hacia la noche. Esta ligera disminución en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta un 97% en las horas de la tarde, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y aumentando progresivamente. Esto, junto con las condiciones nubladas, podría hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 9 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos a 10 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer un alivio temporal, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la humedad y las bajas temperaturas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en ciertos momentos del día, aunque la posibilidad de tormentas es nula. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes tengan precaución al salir, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de la tarde cuando se prevén las lluvias más intensas.
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un ambiente invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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