El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso". Esta situación se mantendrá constante durante la mayor parte del día, lo que sugiere que la luz solar será escasa.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa pero constante. A lo largo del día, se registrarán ligeras lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante estas horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 96% a lo largo del día.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.
La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco, cubierto y con probabilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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