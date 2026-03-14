El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevada. Desde primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté muy nuboso, con una transición hacia un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Esta situación atmosférica se traduce en una probabilidad de precipitación del 100% para el periodo de la mañana, aunque las cantidades de lluvia previstas son escasas.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en torno a los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas posteriores. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que oscile entre el 89% y el 94% a lo largo del día. Esto significa que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la alta humedad puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h en la tarde. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste con rachas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 0.3 mm, aunque se espera que la lluvia sea ligera y esporádica. Las condiciones de cielo cubierto continuarán durante la tarde y la noche, con la posibilidad de que se registren lluvias ligeras en intervalos. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, a pesar de la lluvia, no habrá condiciones climáticas severas.

Los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el sol se ponga a las 19:38, el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera gris y húmeda que caracterizará el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.