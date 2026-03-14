El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta si se planea salir, ya que la combinación de la humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un tiempo algo incómodo para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, es probable que se presenten. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante el día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Sin embargo, en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 11:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables sin cambios drásticos en la temperatura. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para el tiempo variable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.