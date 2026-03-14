El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque no se esperan lluvias intensas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Se prevé que la lluvia sea escasa, con un total estimado de 0.2 mm, lo que sugiere que la humedad en el ambiente será notable.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 85% y el 88%, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Ribadumia vestirse adecuadamente para evitar incomodidades por el frío.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h en su punto máximo, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h en las horas más activas.

El amanecer se producirá a las 07:50, y el ocaso será a las 19:39, lo que significa que los habitantes de Ribadumia disfrutarán de un día relativamente largo, aunque la luz solar estará limitada por la cobertura de nubes. A medida que avance la jornada, es probable que la atmósfera se sienta más pesada debido a la combinación de la humedad y el viento, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Ribadumia se prevé un día cubierto, fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, asegurarse de estar preparado para las inclemencias del tiempo. La naturaleza nos recuerda que, aunque la primavera se acerca, aún hay días en los que el abrigo y el paraguas son esenciales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.