El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso". Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo de 14 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 76% a 80% durante la tarde.

La humedad será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se mantenga alta a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. La humedad relativa comenzará en un 89% en la mañana y descenderá lentamente, pero se mantendrá por encima del 70% durante todo el día.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de lluvia entre las 10:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un alivio a los residentes.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias escasas, especialmente durante la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.