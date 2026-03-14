El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque la precipitación será ligera, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando valores del 90% hacia el final del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Redondela vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 6 y 13 kilómetros por hora, predominando la dirección del viento del suroeste y del oeste. Estas condiciones pueden hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es nula, el viento puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

La precipitación se prevé de manera intermitente, comenzando con lluvias muy ligeras de 0.1 mm en las primeras horas del día, aumentando a 0.3 mm hacia el mediodía. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera que las lluvias cesen, dejando el cielo aún cubierto pero sin más acumulación de agua. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% para el periodo de la mañana, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten al menos algunas gotas de lluvia.

El orto se producirá a las 07:49, y el ocaso se espera para las 19:38, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la cobertura de nubes. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Los residentes deben estar preparados para un día gris, pero sin condiciones extremas que puedan afectar significativamente sus planes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.