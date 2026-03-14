El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 91% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 12 grados hacia la tarde y máximas de 14 grados. La noche se presentará con cielos igualmente cubiertos, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descartan algunas lloviznas aisladas.

Es importante que los residentes de Pontevedra se preparen para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen momento para disfrutar de un café caliente o una buena lectura en casa. Aquellos que necesiten salir deben estar atentos a las condiciones del tiempo y llevar ropa adecuada para el frío y la posible lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.