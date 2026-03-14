El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.2 mm en la primera parte del día y 0.1 mm en la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico de la época del año en la que nos encontramos. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 91% al 93%. Esto puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas y optar por ropa adecuada para el tiempo húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y aunque no se prevén tormentas, la atmósfera se mantendrá inestable. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que es recomendable tener precaución si se planea salir a la carretera.

El orto se producirá a las 07:49, mientras que el ocaso se espera para las 19:38, lo que nos brinda un día relativamente largo, aunque nublado. A pesar de las condiciones meteorológicas, Pontevedra tiene su encanto en días como hoy, donde la lluvia puede ser una buena excusa para disfrutar de un café en una de sus acogedoras terrazas o explorar los rincones de la ciudad bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.