El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones nubosas persistan, con momentos de nubosidad muy densa. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas y aumentando a un 95% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en el transcurso de la mañana. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que permitirá que la actividad diaria en la localidad continúe sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco. En las horas más cálidas del día, la temperatura podría alcanzar los 13 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, manteniéndose en torno a los 11 grados.

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La bruma podría aparecer en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La temperatura por la noche descenderá a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

Es recomendable que los habitantes de Pontecesures se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, lluvia escasa y viento suave hará que sea un día típico de marzo en la región, donde la primavera aún se siente lejana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.