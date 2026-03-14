El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias significativas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango térmico, aunque no excesivamente frío, puede resultar incómodo debido a la humedad elevada que se espera. La humedad relativa alcanzará valores cercanos al 88%, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja de lo habitual. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por prendas impermeables y abrigadas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

A medida que avance el día, las condiciones de cielo seguirán siendo muy nubosas, con una ligera disminución en la intensidad de las lluvias hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos intermitentes que podrían persistir hasta el ocaso, que se espera para las 19:38. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día de lluvia constante y temperaturas frescas, con un ambiente húmedo y ventoso. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. La comunidad debe estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias para garantizar su bienestar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.