El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 9 grados, con cielos cubiertos que no ofrecerán mucho respiro al sol. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. En este sentido, se espera una precipitación acumulada de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas del día, aumentando a 0.2 mm hacia el mediodía.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h, lo que no debería causar molestias significativas. Sin embargo, la combinación de la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana, podría reducir la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que el día avance, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un leve aumento a 14 grados. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución hacia la tarde. Las precipitaciones se concentrarán en las primeras horas, con un leve respiro hacia la tarde, donde se espera que la lluvia sea menos intensa.

En la tarde y noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La niebla y la bruma continuarán siendo un factor a considerar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que la lluvia interrumpa sus actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.