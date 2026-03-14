El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo más crítico de la jornada. Aunque las lluvias serán escasas, se espera que se registren alrededor de 0.1 mm de precipitación en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno al mediodía. Este rango térmico sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponteareas vestirse adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 90% y el 97% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y la posible lluvia, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precauciones adicionales.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas. La comunidad debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.