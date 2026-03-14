El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 11 grados. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 90%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La bruma y la niebla también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total a lo largo del día. Esto significa que, aunque no se prevén tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 27 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias ligeras y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes. La tarde podría ofrecer un leve respiro en cuanto a las precipitaciones, pero la bruma y la niebla seguirán siendo un factor a tener en cuenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.