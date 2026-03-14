El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que generará una atmósfera gris y opaca. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura más alta se registrará en las horas centrales del día, mientras que las mínimas se presentarán en la mañana y al caer la tarde. Es recomendable que los habitantes de Ponte Caldelas se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente si planean salir al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta, alcanzando niveles del 92% al 99% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al momento de salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se produzcan de manera intermitente. Aunque la probabilidad de lluvia es del 100% en algunos periodos, las cantidades esperadas son mínimas, con registros de 0.1 mm a 0.3 mm en las horas más críticas. Esto significa que, si bien es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden ser sorpresivas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Las rachas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 35 km/h, especialmente en áreas más expuestas.

En resumen, Ponte Caldelas se prepara para un día fresco y cubierto, con lluvias escasas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones ante el frío y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.