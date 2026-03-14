El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas durante estas franjas horarias, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frescor y un ambiente algo pesado.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más intenso, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más tranquilas.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 15:00. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo en comparación con las horas de la mañana.

En la tarde y noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados . El viento continuará soplando de manera suave, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga relativamente agradable.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas en las primeras horas, seguido de un leve aumento en las temperaturas por la tarde. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas si planean salir durante la mañana, pero las condiciones mejorarán a medida que avance el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.