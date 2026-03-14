El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. La descripción del estado del cielo indica que habrá un cielo cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos momentos.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa que el termómetro se mantenga en torno a los 11 a 12 grados , lo que sugiere un día fresco. La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 12 grados, mientras que las mínimas se situarán en los 11 grados durante la tarde y la noche. Este rango de temperaturas puede resultar algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 91% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.2 mm en el periodo más lluvioso, mientras que en otros momentos se registrarán cantidades menores, como 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Poio experimenten al menos algunas gotas de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 26 km/h, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de abrigo y paraguas, ya que las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será un compañero constante a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.