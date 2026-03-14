El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que descenderán a 8 grados en las primeras horas de la mañana, para luego ir aumentando gradualmente.
La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 82% por la tarde. Esto puede generar una atmósfera algo pesada y húmeda, típica de días nublados.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Se prevé que la cantidad de precipitación acumulada sea mínima, con valores que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas.
El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 10 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.
En resumen, hoy en Pazos de Borbén se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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