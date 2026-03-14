El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se presentarán en varios momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un promedio de 10 a 11 grados . Este rango de temperatura puede resultar algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé que sea bastante alta, alcanzando niveles del 92% al 99% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

La jornada comenzará con el orto a las 07:49 y finalizará con el ocaso a las 19:38, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna, aunque la mayor parte de este tiempo estará cubierto por nubes. A medida que avance el día, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la tarde.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.