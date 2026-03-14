El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. A partir de las 6:00 a.m., se prevé que la nubosidad se intensifique, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a caer en la mañana y continuar intermitentemente hasta la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de Oia experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados a media mañana. A medida que avanza el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Oia que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas adicionales para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste a velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el día se acerca a su fin, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá algo nublado. Las temperaturas nocturnas se espera que desciendan nuevamente, por lo que es aconsejable prepararse para un ambiente fresco al caer la noche. En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que sugiere que es un buen día para actividades bajo techo o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego desde un lugar resguardado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.