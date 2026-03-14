El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas que invitan a la precaución, especialmente para quienes planean actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, la bruma se hará presente, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se manifestarán en diferentes momentos.

La temperatura se mantendrá constante en 11 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% hacia el final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con un total acumulado de 0.2 mm a lo largo del día. Aunque la probabilidad de lluvia es del 100% en el periodo de la mañana, las lluvias serán escasas y no se anticipan tormentas, lo que podría ofrecer un respiro a quienes temen condiciones climáticas severas. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda tener en cuenta esta variable al momento de salir.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 07:50 y se ocultará a las 19:39, brindando un total de luz diurna que, aunque limitada por la nubosidad, permitirá disfrutar de algunas horas de claridad. Sin embargo, la mayor parte del día estará marcado por un cielo cubierto, lo que podría desanimar a aquellos que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.