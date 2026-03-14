El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación será ligera, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente entre las 07:00 y las 13:00, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante este periodo.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección y disminuirá ligeramente en intensidad, aunque se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente fresco.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las horas centrales del día. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar gradualmente. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. El cielo se despejará, permitiendo que los residentes disfruten de un final de jornada más tranquilo.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia durante la mañana y la tarde, y disfrutar de un tiempo más despejado hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.