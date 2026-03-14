El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, O Rosal se prepara para un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más fresca, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las horas más críticas.

La humedad será un factor notable, alcanzando niveles máximos del 100% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este ambiente húmedo se verá acompañado de vientos provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 17 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con un acumulado estimado de 0.1 mm durante el día. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la tarde. Aunque la cantidad de lluvia no será significativa, es recomendable que los residentes y visitantes de O Rosal lleven consigo paraguas o impermeables, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, por lo que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones climáticas también podrían influir en actividades al aire libre, por lo que es prudente planificar en consecuencia.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y vientos moderados. La población debe estar preparada para un tiempo húmedo y potencialmente incómodo, pero sin eventos climáticos extremos. La jornada se desarrollará bajo un cielo cubierto, con la posibilidad de que las lluvias sean una constante, aunque ligeras, a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.