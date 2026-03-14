El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en varias horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más suaves por la tarde, con velocidades que rondarán los 5 a 12 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.