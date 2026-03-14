El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente gris y sombrío, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en ciertos momentos. Aunque las lluvias no serán intensas, se anticipa que se presenten de manera escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en las horas posteriores. Esto significa que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto estar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% y aumentando hasta un 94% hacia el final del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan en capas para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, predominando de direcciones como el suroeste y el noroeste. Estas ráfagas, aunque no serán excesivamente fuertes, pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Por lo tanto, es prudente tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:49, mientras que el ocaso se espera para las 19:38, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la densa cobertura nubosa. En resumen, O Porriño experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a prepararse adecuadamente si se decide salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.