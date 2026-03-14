El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día, con algunas variaciones en la nubosidad. A partir de la tarde, se espera que la situación se mantenga similar, aunque se prevén momentos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una humedad relativa alta, que rondará entre el 83% y el 89%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 80% de lluvia entre las 10:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Esta lluvia será ligera y esporádica, por lo que no se espera que cause inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes lleven consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá una brisa constante que podría ser notable, especialmente en áreas costeras.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, donde se prevé que la actividad pluvial disminuya.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a la población que se prepare para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre con la debida precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.