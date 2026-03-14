El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar un poco fresco para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a 86% en las horas posteriores. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas y lleven consigo una chaqueta ligera.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya una ligera lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es del 100% para el periodo de la tarde, la cantidad de precipitación prevista es mínima, con un total de 0.2 mm. Esto significa que, si bien es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un aguacero significativo. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o un impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se sugiere tener precaución si se está en áreas expuestas al viento.

A medida que avance el día, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. La puesta de sol está programada para las 19:39, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes podrían limitar la visibilidad del ocaso.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con posibilidad de lluvias ligeras y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.