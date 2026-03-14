El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será constante, con una probabilidad de lluvia que se incrementará en las horas centrales del día. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque habrá momentos de lluvia ligera, no se anticipan tormentas significativas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, alcanzando los 10 grados, mientras que las máximas se situarán en torno a los 13 grados durante la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 90%, generará una sensación de frescor que podría resultar incómoda para algunos.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las primeras horas del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa ligera que podría ser refrescante.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, a pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la lluvia intermitente.

A medida que se acerque la tarde, las nubes continuarán dominando el cielo, pero se espera que hacia el final del día, especialmente en las horas previas al ocaso, la actividad de lluvia disminuya. La puesta de sol está programada para las 19:40, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día de abrigo y paraguas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.