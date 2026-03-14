El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un estado de cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea significativa, alcanzando un 100% en ciertos momentos. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipan tormentas intensas ni precipitaciones que puedan causar inconvenientes mayores.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en un rango fresco, con valores que oscilarán entre los 12 y 13 grados . Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará entre el 91% y el 93%, contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Los habitantes de Nigrán deben estar preparados para un día en el que la vestimenta adecuada será clave para mantenerse cómodos.

El viento también jugará un papel en la jornada, soplando desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, y en momentos puntuales, rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir al exterior.

El orto se producirá a las 07:50, marcando el inicio de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma. El ocaso, por su parte, se espera para las 19:39, lo que permitirá disfrutar de una tarde que, a pesar de la falta de sol, puede ser propicia para actividades tranquilas al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de algunas lloviznas.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un día en el que la vestimenta adecuada y la precaución ante el viento serán esenciales para disfrutar de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.