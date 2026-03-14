El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 93% en las primeras horas y se mantendrá en torno al 81% durante la tarde.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, especialmente entre las 06:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí se espera un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia disminuya, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 13 grados . Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de que la lluvia interrumpa actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.