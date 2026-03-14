El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Los habitantes de Mos deben prepararse para un día en el que la sensación térmica podría ser más baja de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. A partir de la tarde, se anticipa una ligera lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en el periodo de las 22:00 horas, y 0.1 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 17 km/h en las horas de la tarde. A medida que avanza el día, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

Es importante que los residentes de Mos se preparen para un día en el que las condiciones climáticas pueden ser incómodas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que la lluvia, aunque ligera, puede ser persistente. Además, es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las temperaturas frescas y al viento que se espera.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras. Los vientos del suroeste y noroeste contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es recomendable tomar precauciones adecuadas para disfrutar del día a pesar de las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.