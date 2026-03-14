El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

La humedad relativa se mantendrá elevada durante todo el día, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas. La bruma es un fenómeno común en esta época del año y puede ser más notoria en las zonas cercanas a cuerpos de agua o en áreas con alta vegetación.

Los habitantes de Moraña deben estar preparados para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Sin embargo, aquellos que necesiten salir deben llevar un paraguas, ya que las lluvias ligeras son muy probables. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco, cubierto y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.