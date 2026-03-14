El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere que es recomendable llevar una chaqueta o abrigo ligero si se planea salir.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente. Se espera que en las horas centrales del día, especialmente entre el periodo 21 y 22, se registren lluvias escasas, con acumulaciones de hasta 0.2 mm. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es probable que los habitantes de Moraña experimenten algunas gotas de lluvia, especialmente en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. En los periodos más ventosos, se podrían registrar ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Es recomendable tener en cuenta esta variable, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, y hacia la noche, la bruma podría hacer su aparición, lo que podría afectar la visibilidad. El ocaso se producirá a las 19:38, momento en el que la temperatura comenzará a descender, y la sensación de frescura se hará más evidente. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén preparados.

En resumen, Moraña vivirá un día de cielo cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con un paraguas a mano, ya que las condiciones climáticas invitan a estar preparados para cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.