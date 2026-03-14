El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que variarán entre nuboso y muy nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será mínima, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y disminuyendo a un 5% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, pero la alta humedad podría hacer que se sienta más fresco. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

En cuanto a la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables. La probabilidad de lluvia escasa persistirá, aunque la cantidad esperada será mínima. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre 10 y 11 grados. El cielo seguirá cubierto, y la bruma podría intensificarse, lo que podría afectar la visibilidad. La jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Mondariz.

En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable abrigarse adecuadamente y estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.