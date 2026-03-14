El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas si se planea salir. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantiene alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día. Aunque las precipitaciones no serán intensas, se espera que se registren lluvias escasas, especialmente en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 89% y el 98%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente durante la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría añadir un toque de frescura al ambiente. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes densas y la posibilidad de lloviznas. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al conducir y estar atentos a las condiciones del tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:49, mientras que el ocaso se espera para las 19:38, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la densa capa de nubes.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la certeza de algunas lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, no olvide el paraguas y abríguese bien.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.