El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, donde se espera que la precipitación sea casi segura. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alrededor del 75% al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, y la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 13:00, aunque aún existe la posibilidad de algunas lloviznas ligeras hasta el final del día.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.